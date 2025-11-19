Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 19 Nov 2025 9:29 PM IST
Updated Ondate_range 19 Nov 2025 9:29 PM IST
News Summary - Minister V.N. Vasavan's nephew's daughter is a Congress candidate
കോട്ടയം: സഹകരണ, ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എന്. വാസവന്റെ സഹോദരന്റെ മകള് കോട്ടയത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി. വി.എന്. വാസവന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് പരേതനായ വി.എന്. സോമന്റെ മകളായ സ്മിത ഉല്ലാസ് ആണ് പാമ്പാടിയില് കോണ്ഗ്രസിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത്.
പാമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 17-ാം വാര്ഡിലാണ് സ്മിത മത്സരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷത്തോളമായി സ്മിത കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകയാണ്. കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിലാണ് ഇവർ ജനവിധി തേടുന്നത്. പാമ്പാടി സര്വീസ് സഹകണ ബാങ്കിലേക്ക് കോണ്ഗ്രസ് പാനലില് മത്സരിച്ചിരുന്നു.
പിതാവ് കോണ്ഗ്രസ് അനുഭാവിയിരുന്നുവെന്ന് സ്മിത ഉല്ലാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
