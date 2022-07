cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: വായ്പയുടെ പലിശ മുതലിൽ ചേർത്ത്​ വായ്പ പുതുക്കുന്ന പ്രവണത കർശനമായി തടയുമെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ. ഓഡിറ്റിൽ ലാഭം കാണിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി ഡിവിഡൻറും സ്വന്തമാക്കുന്നു. ഓഡിറ്റിലടക്കം ഇതു കണ്ടെത്തി തടയാനാണ്​ നിർദേ​ശം. മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾ കേന്ദ്ര നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവയായതിനാൽ സംസ്ഥാന സഹകരണവകുപ്പിന് നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. പരാതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് കൈമാറിയതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍: 86,966 വായ്പ തിരിച്ചടച്ചു സഹകരണ മേഖലയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതി വഴി 2022-'23 ജൂണ്‍ 30 വരെ 2188.20 കോടി രൂപയുടെ തിരിച്ചടവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍. 86,966 വായ്പയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ തിരിച്ചടച്ചത്. 2021-'22 ൽ 12,322.21 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു. 4,82,450 വായ്പ ഇളവുകള്‍ നല്‍കി തീര്‍പ്പാക്കി. മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള ഇളവുകളിലൂടെ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം വായ്പക്കാരന് ലഭിക്കും. Show Full Article

Minister VN Vasavan said that loan renewal will be stopped by adding interest