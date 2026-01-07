Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 10:46 PM IST

    സ്വ​ർ​ണപ്പാളികൾ സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടു പോയത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ; ‘ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല’

    VN Vasavan
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ പാ​ളി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ വീ​ണ്ടും ഇ​ള​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് താ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ. 2019ൽ ​ന​ട​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള മ​റ​ക്കാ​നാ​ണ് 2025ലും ​പാ​ളി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്തേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തിക​ര​ണം.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി അ​റി​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല. മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ടാ​റു​മി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​രി​ലെ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യും ഇ​തു ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും വാ​സ​വ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​തി​ലൊ​ന്നും ആ​രും എ​തി​ര് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി രൂ​പീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​രാ​ണ്.

    അ​വ​രു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലെ വി​ധി​യി​ലും കോ​ട​തി പൂ​ർ​ണ തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രു​ടെ​യും സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വ​ഴ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​വും ചെ​ലു​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​റ​യേ​ണ്ട​ത് പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. താ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:vn vasavanLatest NewsSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Minister V.N. Vasavan said he did not know that the goldsmiths had taken the gold to be plated.
