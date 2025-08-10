Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരണ്ടാനച്ഛൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 9:07 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:08 PM IST

    രണ്ടാനച്ഛൻ പൊള്ളലേൽപിച്ച വിദ്യാർഥിയെ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി സന്ദർശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    V Sivan Kutty
    cancel
    camera_alt

    വിദ്യാർഥി​യെ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു

    ചവറ (കൊല്ലം): രണ്ടാനച്ഛൻ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പൊള്ളലേൽപിച്ച മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി സന്ദർശിച്ചു. കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്​ ഡയറക്ടർ എസ്​. ഷാനവാസ്, കൊല്ലം ഡി.ഡി.ഇ കെ.ഐ. ലാൽ, ചവറ ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ കെ. അനിത എന്നിവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

    പ്രവാസിയായ അമ്മ വിദേശത്തുനിന്ന് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ മർദിച്ച രണ്ടാനച്ഛനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലാണ്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:studentstepfatherV SivankuttyKerala News
    News Summary - Minister V. Sivankutty visits student who was burned by stepfather with an ironing box
    Similar News
    Next Story
    X