    ‘ഞാനും ബിനോയ് വിശ്വവും കമ്യൂണിസ്​റ്റുകാർ, അഭിപ്രായം മാനിക്കുന്നു’; പി.എം ശ്രീയിൽ പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    ബിനോയ് വിശ്വം, വി. ശിവൻകുട്ടി

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: പി.എം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കടുത്ത നിലപാട്​ ആവർത്തിക്കു​മ്പോഴും അധിക പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്​ മുതിരാതെ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. കമ്യൂണിസ്റ്റ്​ സർക്കാറിന്​ ഇത്തരമൊരു കരാർ ഒപ്പിടാനാവില്ലെന്ന ബിനോയ്​ വിശ്വത്തിന്‍റെ പ്രതികരണത്തോട്​ താനും ബിനോയ് വിശ്വവും എല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്നും അഭിപ്രായം മാനിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ശിവൻകുട്ടിയുടെ മറുപടി.

    സി.പി.എമ്മിനും കരാർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബിനോയ്​ വിശ്വം പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച്​ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ‘അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി താൻ കേട്ടിട്ടില്ല’ എന്നായി മന്ത്രി. വളരെ ​ഐക്യത്തോടെ തന്നെ സി.പി.ഐയും സി.പി.എമ്മും മുന്നോട്ടുപോകും. ഒപ്പിടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്​ ആ സമയത്ത്​ പറയാമെന്നായിരുന്നു ശിവൻകുട്ടിയുടെ മറുപടി. നവംബർ ഒന്നിന്​ നടക്കുന്ന അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച്​ വിശദീകരിക്കാൻ പി.ആർ​ ചേംബറിൽ വിളിച്ച വാർത്തസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പരാമർശങ്ങൾ.

    നവംബർ ഒന്നിന്​ ​ചേരുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭ സമ്മേളന അജണ്ടയെക്കുറിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന്​ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്ത പാർലമെന്‍ററി കാര്യ മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ‘അജണ്ടയിൽ രഹസ്യാത്​മകതയില്ല. അജണ്ട യഥാസമയം പുറത്തുവിടും. ഒരു ഡസൻ തവണയെങ്കിലും ഇതിന്​ മുമ്പ്​ ശനിയാഴ്​ച ​സഭ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്​. സമ്മേളനത്തിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന ആകാംക്ഷ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആകാംക്ഷ കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

