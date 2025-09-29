Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:38 PM IST

    ഭിന്നശേഷി സംവരണം: കൊമ്പുകോർത്ത്​ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയും മോൻസും

    ഭിന്നശേഷി സംവരണം: കൊമ്പുകോർത്ത്​ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയും മോൻസും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക-​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​നാം​ഗീ​കാ​രം സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന മോ​ന്‍സ് ജോ​സ​ഫി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്ഷ​ണി​ക്ക​ല്‍ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഭ​ര​ണ- പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ഹ​ള​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ മാ​നേ​ജു​മെ​ന്‍റി​നൊ​പ്പം മ​റ്റു മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ള്‍ക്കും നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ‘മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ബോ​ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന’ മോ​ന്‍സ് ജോ​സ​ഫി​ന്റെ പ​രാ​മ​ര്‍ശ​മാ​ണ് ബ​ഹ​ള​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും വി​ധി​യി​ല്‍ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി സ​മീ​പി​ക്കാ​നും സ​ര്‍ക്കാ​രി​നു മു​ന്നി​ല്‍ മ​റ്റു മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് മോ​ന്‍സ് ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ജോ​ലി ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ണ്. ഇ​തു മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന അ​പ​ല​പ​നീ​മാ​ണ്. ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളോ​ട്​ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വി​വേ​ച​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും മോ​ന്‍സ് ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ള്‍ക്കും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തു​ല്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ന​ല്‍കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍, മു​സ്​​ലിം, ഹി​ന്ദു മാ​നേ​ജു​മെ​ന്റു​ക​ളെ ഒ​രേ ക​ണ്ണി​ലാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. മോ​ന്‍സി​ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, താ​നും ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ മ​ത​മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍മാ​രു​മാ​യി ന​ല്ല ബ​ന്ധ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ത​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ചി​ല പ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ വ​ള​ച്ചൊ​ടി ച്ചെ​ങ്കി​ല്‍ ക്രി​സ്ത്യ​ന്‍ മ​ത​മേ​ല​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍മാ​രെ ക​ണ്ടു തി​രു​ത്താ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

