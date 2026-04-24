    Posted On
    date_range 24 April 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 11:15 PM IST

    ​ശ്രീലേഖയോടും സെൻകുമാറിനോടും ചോദ്യങ്ങളുമായി മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    ‘പോടാ പുല്ലേ പൊലീസ്​ വിളിക്ക്​ മുൻകാല പ്രാബല്യമു​ണ്ടോ?’
    ​ശ്രീലേഖയോടും സെൻകുമാറിനോടും ചോദ്യങ്ങളുമായി മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ടി.​പി. സെ​ൻ​കു​മാ​ർ, ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി​മാ​രു​ടെ പോ​ടാ പു​ല്ലേ പൊ​ലീ​സ്​ വി​ളി​ക്ക് അ​വ​ർ സ​ർ​വീ​സി​ലു​ന്ന കാ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​ മു​ൻ​കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി.

    സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ശാ​സ്ത​മം​ഗ​ലം കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യ ശ്രീ​ലേ​ഖ വാ​ട്‌​സ് ആ​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​ന്റെ സ്‌​ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ട് എ​ടു​ത്ത് ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ന്ത് അ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചോ​ദി​ച്ചു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചാ​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി​ക​ൾ പേ​രി​നൊ​പ്പം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ശാ​സ്യ​മ​ല്ല. പേ​രി​നൊ​പ്പം ഐ.​പി.​എ​സ്​ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ദ്ദേ​ശ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ല​ക്കി​യ​താ​ണ്. പൊ​ലീ​സി​ൽ ഇ​രു​ന്ന്​ ര​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും എ​ടു​ത്ത പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​ലെ വ​രെ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ൾ പ്ര​കാ​രം ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ വാ​യി​ൽ തോ​ന്നി​യ​തെ​ന്തും വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യാ​നു​ള്ള മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​വ​രെ എ​ത്തി​ച്ച​ത് ബി.​ജെ.​പി.​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്​ ഭാ​വി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി. അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:senkumarMinisterQuestionsSreelekhaV SivankuttyKerala News
    News Summary - Minister Sivankutty questions Sreelekha and Senkumar
