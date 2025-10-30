Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസി.പി.ഐ നേതാക്കളുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:52 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:52 PM IST

    സി.പി.ഐ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ വിഷമിപ്പിച്ചെന്ന്​ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട വാ​ക്കു​ക​ളുംന​ട​ത്തേ​ണ്ട പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​ക്വ​ത​യോ​ടെ ചി​ന്തി​ക്ക​ണം’
    V Sivankutty
    cancel

    കൊ​ല്ലം: പി.​എം ശ്രീ ​വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കു​ക​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും വി​ഷ​മി​​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. പി.​എം ശ്രീ ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കൊ​ല്ല​ത്ത്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. രാ​വി​ലെ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന സി.​പി.​ഐ​ക്കെ​തി​രെ താ​ൻ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ത്തി എ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ വി​ഷ​മ​മാ​ണ്​ പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി മ​ന്ത്രി വീ​ണ്ടും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​ത്. മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ഷ​മ​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    എം.​എ. ബേ​ബി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പ്ര​കാ​ശ്​ ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞ​തും ത​നി​ക്ക്​ വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കി. എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ.​​ഐ.​വൈ.​എ​ഫ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ത്തി​യ​തും കോ​ലം ക​ത്തി​ച്ച​തും വേ​ദ​ന ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​പി.​ഐ​ക്കെ​തി​രെ ത​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പി.​എം ശ്രീ ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​താ​യും ഉ​പ​സ​മി​തി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും​ ​മ​ന്ത്രി രാ​വി​ലെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട വാ​ക്കു​ക​ളും ന​ട​ത്തേ​ണ്ട പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​ക്വ​ത​യോ​ടെ ചി​ന്തി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ​ക്കും വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ക്കു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ല്ല​താ​ണ്.

    വേ​ദ​ന തോ​ന്നു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIV SivankuttyKerala News
    News Summary - Minister Sivankutty says he was disturbed by the words of CPI leaders
    Similar News
    Next Story
    X