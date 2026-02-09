Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 10:04 PM IST

    സിലബസ്​ കു​റ​വു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന​ത്​ ‘കാഷ്വൽ ടോക്ക്​’ മാത്രമെന്ന്​ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    v sivankutty
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ത്താം ക്ലാ​സ്​ സി​ല​ബ​സി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന​ത്​ ‘കാ​ഷ്വ​ൽ ടോ​ക്ക്​’ മാ​ത്ര​മെ​ന്ന്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ലും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്ന്​ ക​രി​ക്കു​ലം സ്റ്റി​യ​റി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ഒ​രു സ്കൂ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ഠ​ന​ഭാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഏ​താ​നും കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​സം​ഗ​മ​ധ്യേ പ​ഠ​ന​ഭാ​രം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​താ​ണ്​ പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​നം പാ​ഠ​ഭാ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​വ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം. പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഘൂ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ പി​ന്നീ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ത്താം ക്ലാ​സ്​ പ​രീ​ക്ഷ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ്യാ​ജ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    TAGS:V Sivankutty
