കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സാരി വിതരണം; വാർത്ത ശരിയല്ലെന്ന് മന്ത്രി

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സാരി വിതരണം; വാർത്ത ശരിയല്ലെന്ന് മന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി 'പ്രിയദർശിനി' സ്ത്രീ സൗജന്യയാത്രയുടെ 100-ാം ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സാരി വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്ത ശരിയല്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ.
കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിക്ക് നാളെയാണ് 100 ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിപ്പോകളിലും വനിതകൾക്ക് സാരി വിതരണമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന വാർത്ത. ഓരോ ഡിപ്പോയിലും 15 സാരികൾ വീതം നൽകുമെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
എന്നാൽ തമ്പാനൂർ ഡിപ്പോയിൽ മാത്രമാണ് സാരി വിതരണമുണ്ടാവുകയെന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി വിശദീകരിച്ചു. രാവിലെ 10-ന് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ടെർമിനലിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ സാരി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും. പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും നിലവിൽ ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പദ്ധതി തുടരാനാണ് തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 100-ാം ദിനത്തിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ആഘോഷത്തിന് മാത്രമാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും സാരി വിതരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരും ഡിപ്പോകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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