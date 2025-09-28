Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅമൃതാനന്ദമയി വിഷയത്തിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:40 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:40 PM IST

    അമൃതാനന്ദമയി വിഷയത്തിൽ ഇനി ചർച്ച ആവശ്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

    Saji Cherian, Amritanandamayi
    അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ശിരസ്സിൽ ചുംബിക്കുന്ന മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

    ആലപ്പുഴ: അമൃതാനന്ദമയിയെ ആദരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ഇനി ചർച്ച വേണ്ടെന്നും അത്​ അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. ​ചെങ്ങന്നൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്​ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം​. താൻ അക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

    ആൾദൈവത്തെ ചുംബിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജി ചെറിയാനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ലോകം ആദരിക്കുന്ന അമൃതാനന്ദമയിയെ ചുംബിച്ചതിൽ എന്താണ്​ തെറ്റെന്നായിരുന്നു കായംകുളത്ത്​ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി ​സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത്​.

    എന്‍റെ അമ്മയെ ചുംബിക്കുന്നതു പോലെയാണ്​ കണ്ടത്​. അത്​ പലർക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ ദൈവമാണോ അല്ലയോയെന്നത്​ എന്‍റെ വിഷയമല്ല, ഞങ്ങളാരും ദൈവമാണെന്ന്​ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണെന്നായിരുന്നു സജി ചെറിയാന്‍റെ വിശദീകരണം.

    അമൃതാനന്ദമയി മഠം; ഇടതിന്​ നയം മാറ്റം

    കൊ​ല്ലം: അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി മ​ഠ​വു​മാ​യി അ​ടു​പ്പം കാ​ണി​ക്കാ​ത്ത ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ന​യം മാ​റ്റം ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി മ​ഠ​ത്തെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യു​ക​യും മ​ഠ​ത്തി​ലെ ഒ​രു മു​ൻ അ​ന്തേ​വാ​സി​യു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖം ചാ​ന​ലി​ൽ ന​ൽ​കി മ​ഠ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ മേ​ച്ചി​ൽ​പു​റം തേ​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ഠ​​​ത്തെ ആ​ശ്ലേ​ഷി​ക്കാ​ൻ തു​നി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ആ​ശ്ലേ​ഷി​ച്ച്​ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യെ തി​രി​ച്ച്​ ഉ​മ്മ​വെ​ച്ച്​ അ​ദ്​​ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ആ​ശം​സ​കൂ​ടി അ​റി​യി​ച്ചാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി​യു​ടെ 72ാമ​ത്​ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്​ ബി.​ജെ.​പി -കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എം.​പി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ.​എം. ആ​രി​ഫ്​ മാ​ത്രം ച​ട​ങ്ങി​ന് എ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. എം.​പി സ്ഥാ​നം ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ആ​രി​ഫും വ​ന്നി​ല്ല. പ​തി​വി​ന്​ വി​പ​രീ​ത​മാ​യാ​ണ്​ ത​​ലേ​ന്ന്​ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ സി.​പി.​എം മ​ന്ത്രി എ​ത്തി​യ​ത്.

    വ​യ​നാ​ട്​ ഉ​രു​ൾ പൊ​ട്ട​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 15 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​ ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​യ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ കു​റ​വു​ കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ഠം വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്വാ​മി അ​മൃ​ത​സ്വ​രൂ​പാ​ന​ന്ദ​പു​രി പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മി​ത​ത്വം പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി മ​ഠ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:AmritanandamayiSaji CherianLatest News
    News Summary - Minister Saji Cherian says no further discussion is needed on the Amritanandamayi issue
