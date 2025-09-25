Begin typing your search above and press return to search.
    സർവകലാശാലകളിലെ അന്തരീക്ഷം ഗവർണർ കലുഷിതമാക്കി -മ​ന്ത്രി ബിന്ദു

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​
    മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ലാ​നു​സൃ​ത പ​രി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ലു​ഷി​ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​ല്ലു​ക​ൾ നി​ഷ്​​ക​രു​ണം രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക്​ അ​യ​ച്ച​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ത​ട​യാ​നാ​ണ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ബി​ല്ലും ഒ​രു​പ​ക്ഷെ ഒ​പ്പി​ട്ടേ​ക്കി​ല്ല. പ​ക്ഷെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ക​ട​മ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ബി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​സാ​ക്കി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ൻ.​ഐ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഖേ​ദ​ക​ര​മാണെന്ന് മ​​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘കേരള’ വി.സിയുടേത്​ ഏകാധിപത്യ പ്രവണത -മന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​ക​വും അ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ന​ക​വും വൈ​സ് ​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വ്യ​വ​സ്​​ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ന​ട​പ്പു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യി​ൽ വൈ​സ് ​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​ർ അ​മി​താ​ധി​കാ​ര, ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ പു​തി​യ ബി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി പോ​ലും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ വി.​സി സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം​ വി​ളി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന​ല്ല, വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കാ​ണ്​ അ​ധി​കാ​രം എ​ന്ന ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ ഗു​രു​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​ഴ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹാ​ങ്​​ഓ​വ​റി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​മാ​യി​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹ​വും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ധി​കാ​ര ശ്രേ​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ എ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

