തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചി മാലിന്യ നിർമാർജനം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം നടപ്പായില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി. രാജീവ്. ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് മാലിന്യം എത്തിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ മാലിന്യം ബ്രഹ്മപുരത്ത് എത്തിക്കില്ലെന്നാണ് തീരുമാനം. തീരുമാനം പൂർണമായി നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മന്ത്രി രാജീവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

News Summary -

Minister P Rajeev said that the decision regarding Kochi waste management was not implemented