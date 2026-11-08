ഊരാളുങ്കലിന് ഫെബ്രുവരി വരെ സമയം; നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കർശന നിർദേശവുമായി മന്ത്രി പികെ ബഷീർ

ഊരാളുങ്കലിന് ഫെബ്രുവരി വരെ സമയം; നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കർശന നിർദേശവുമായി മന്ത്രി പികെ ബഷീർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (യുഎൽസിസിഎസ്) ഏറ്റെടുത്ത നിർമാണപ്രവൃത്തികൾ വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ. ഏറ്റെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും ഫെബ്രുവരിക്കകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് മന്ത്രി നൽകിയ കർശന നിർദേശം.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1600 കോടി രൂപയുടെയും കിഫ്ബിയുടെ 1500 കോടി രൂപയുടെയും കെഎസ്ടിപിയുടെ 700 കോടി രൂപയുടെയും പദ്ധതികളാണ് പൂർത്തിയാകാതെ നീണ്ടുപോകുന്നത്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് പ്രധാനമായും നിർമാണപ്രവൃത്തികൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഫ്ലൈഓവറുകൾ, പാലങ്ങൾ, റോഡുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമാണം പ്രതീക്ഷിച്ച വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാത്തതാണ് മന്ത്രിയുടെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ നിർമാണപ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെയും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പദ്ധതി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് മന്ത്രി കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഫെബ്രുവരിക്കകം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദേശവും യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചു.