Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 9 Nov 2025 12:52 PM IST
Updated Ondate_range 9 Nov 2025 1:28 PM IST
മന്ത്രി കെ.എന് ബാലഗോപാലിന്റെ വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ട സംഭവം; കാർ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസ്text_fields
bookmark_border
News Summary - Minister KN Balagopal's vehicle met with an accident; Case filed against car driver
Listen to this Article
തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കാർ ഡ്രൈവർ പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ സ്വദേശി മാത്യു തോമസിനെതിരെ കേസെടുത്തു. മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തെ ഇടിച്ച കാറിലെ ഡ്രൈവറാണ് ഇയാൾ.
റ്റാറ്റാ നെക്സോണ് ഇവി വാഹനമാണ് മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തില് ഇടിച്ചത്.
ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ വാമനപുരത്ത് വെച്ചാണ് മന്ത്രിയുടെ കാര് അപകടത്തില്പെട്ടത്.
മന്ത്രിയടക്കം കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു മന്ത്രി. തുടർന്ന് ജി. സ്റ്റീഫൻ എം.എൽ.എയുടെ കാറിലാണ് മന്ത്രി യാത്ര തുടർന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story