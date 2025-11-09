Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 9 Nov 2025 7:35 AM IST
Updated Ondate_range 9 Nov 2025 7:36 AM IST
മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപെട്ടുtext_fields
News Summary - Minister Balagopal's car met with an accident
തിരുവനന്തപുരം: ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപെട്ടു. മന്ത്രിയടക്കം കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വാമനപുരത്തായിരുന്നു അപകടം.
കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന മന്ത്രിയുടെ കാറിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിയന്ത്രണംവിട്ട മറ്റൊരു കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ വന്ന ജി. സ്റ്റീഫൻ എം.എൽ.എയുടെ കാറിലാണ് മന്ത്രി യാത്ര തുടർന്നത്.
