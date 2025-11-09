Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 7:36 AM IST

    മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്‍റെ കാർ അപകടത്തിൽപെട്ടു

    KN Balagopal car
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്‍റെ കാർ അപകടത്തിൽ​പെട്ടു. മന്ത്രിയടക്കം കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ പരിക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വാമനപുരത്തായിരുന്നു അപകടം.

    കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുര​ത്തേക്ക്​ വരികയായിരുന്ന മന്ത്രിയുടെ കാറിന്‍റെ വലതുഭാഗത്ത്​ നിയ​ന്ത്രണംവിട്ട മറ്റൊരു കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ വന്ന ജി. സ്​റ്റീഫൻ എം.എൽ.എയുടെ കാറിലാണ്​ മന്ത്രി യാ​​​​ത്ര തുടർന്നത്​.

