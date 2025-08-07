Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:57 AM IST

    മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കേരളം മുന്നിൽ; മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ

    കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കേരളം മുന്നിൽ; മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കേ​ര​ളം മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ. കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​തി​ഭ സം​ഗ​മ​വും ഫെ​ലോ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണ​വും ന​വീ​ക​രി​ച്ച വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ ആ​രും ത​ട​യി​ല്ല. മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​തി മ​റി​ച്ചാ​ണ്.

    ഛത്തീ​സ്ഗ​ഢി​ൽ ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സം​ഭ​വം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ല ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ത്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ത​ട​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം കാ​ര​ണം കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി കെ​ട്ടി​ടം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​വും പി​ന്തു​ണ​യു​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്കും കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച 2019-20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫ​ല​ക​വും വാ​ർ​ത്താ​വ​ത​ര​ണ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും മ​ന്ത്രി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ‘മാ​ധ്യ​മം’ സീ​നി​യ​ർ സ​ബ് എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫ​ഹീം ച​മ്ര​വ​ട്ടം, അ​നു​ശ്രീ, എ​സ്. അ​നി​ത, സീ​നി​യ​ർ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ബൈ​ജു കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ ഫെ​ലോ​ഷി​പ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്. ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​എ​സ്. സു​ഭാ​ഷ്, കേ​ര​ള പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക യൂ​നി​യ​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ല്ല​ർ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, കേ​ര​ള ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ, കാ​ർ​ട്ടൂ​ണി​സ്റ്റ് എ​ൻ.​ബി. സു​ധീ​ർ​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ ഭാ​സ്‌​ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം സു​രേ​ഷ് വെ​ള്ളി​മം​ഗ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ ഡോ. ​പി.​കെ. രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് പു​ന്നൂ​സ്, ഡോ. ​മീ​ന ടി. ​പി​ള്ള, എ.​ഐ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഷി​ജു സ​ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു.

