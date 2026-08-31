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    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 1:16 PM IST

    കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാരുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി

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    കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാരുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി
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    കണ്ണൂർ: കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാരുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ കെ.എം. ഷാജി. വിഷയത്തിൽ താൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ധാരകളുണ്ട്. അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവരോടു തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, കാന്തപുരത്തിന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ മന്ത്രി പി.കെ. ശ്രീമതി രംഗത്തെത്തി. സ്ത്രീസമൂഹത്തെ ആകെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനോ ഇതിനോട് മൗനം പാലിക്കാനോ തനിക്കോ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കോ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

    ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അവിചാരിതമായി വന്നുപോയ വാക്കുകളല്ല ഇതെന്നും, ആരോ അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് മനപ്പൂർവം പറയിപ്പിച്ചതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ശ്രീമതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന ശേഷവും അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

    രാജ്യത്തെ 140 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വോട്ടവകാശമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. സ്വന്തം ആചാരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പൗരന്മാരുടെ ഈ മൗലികാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ ഒരു മതവിഭാഗത്തിനും അവകാശമില്ലെന്നും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടനയോടുള്ള കൂറില്ലായ്മയാണെന്നും പി.കെ. ശ്രീമതി വ്യക്തമാക്കി. ആർ.എസ്.എസ് എങ്ങനെയാണോ സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത്, അതിന് സമാനമായാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെ പ്രതികരണമെന്നും ശ്രീമതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയെന്ന മതേതര രാജ്യത്ത് അവരവരുടെ മതം പറയാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്‍ലിയാർ മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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    TAGS:A.P Abubacker Musliyar
    News Summary - Minister KM Shaji did not respond to Kanthapuram A.P. Abubacker Musliyar's statement
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