‘ഇങ്ങോട്ട് പണി തന്നാൽ തിരിച്ചും കിട്ടും’; മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി മന്ത്രിtext_fields
പത്തനാപുരം: പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് ഗതാഗത മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ്കുമാറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സമരമാകാം പക്ഷേ, മിന്നൽ പണിമുടക്ക് അരുതെന്ന് മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. എറണാകുളത്ത് മിന്നൽ പണിമുടക്ക് നടത്തിയ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പകരം ആ റൂട്ടുകളിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സർവിസ് നടത്തും. കൊട്ടാരക്കര, പിറവം ഡിപ്പോകളിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ സർവിസ് റദ്ദ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇങ്ങോട്ട് പണി തന്നാൽ തിരിച്ചും കിട്ടും. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാർക്ക് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ പരിശീലനം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
