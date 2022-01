​'തോറ്റ' വിദ്യാർഥിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ എം.ജിയിൽ കൈക്കൂലി: കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന്​ മന്ത്രി ബിന്ദു

cancel camera_alt ഫിനോഫ്തലിൻ പൗഡർ കൈയ്യിൽ പുരണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുവെന്ന്​ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്​, ജയിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാർഥിയിൽനിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രി ഡോ. ആർ ബിന്ദു ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോട്ടയം എം.ജി സർവകലാശാല ജീവനക്കാരി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ സംഭവത്തിലാണ്​ അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും നടപടിക്കും രജിസ്ട്രാറോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയത്​. സർവകലാശാലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സേവനസൗകര്യങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എം.ബി.എ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്​ വേഗത്തിൽ നൽകാൻ 1,55,000 രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട എം.ജി സർവകലാശാല കാമ്പസ്​ എം.ബി.എ വിഭാഗത്തിൽ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി അസിസ്റ്റന്‍റായ കോട്ടയം ആർപ്പൂക്കര ​കാരോട്ട്​ കൊങ്ങവനം സി.ജെ. എൽസിയെയാണ് ​(48) ശനിയാഴ്ച കോട്ടയം വിജിലൻസ്​ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്തത്​.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർഥിനിയിൽനിന്ന്​ 15,000 രൂപ വാങ്ങുന്നതിനിടെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ രണ്ടിന്​ പരീക്ഷ ഭവന്‍റെ മുന്നിൽനിന്ന്​ വിജിലൻസ്​ കസ്​റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രൊവിഷനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മാർക്ക്​ ലിസ്റ്റും വേഗത്തിൽ നൽകാൻ എം.ബി.എ പാസായ വിദ്യാർഥിനിയോട്​ 50,000 രൂപയാണ് ഇവർ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത്രയും തുക നൽകാൻ നിർവാഹമില്ലെന്ന്​ വിദ്യാർഥിനി അറിയിച്ചപ്പോൾ 30,000 രൂപയാക്കി. ഇതിൽ 15,000 രൂപ ശനിയാഴ്ചയും ബാക്കി ഒരാഴ്ചക്കുശേഷവും നൽകണമെന്നും എൽസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിദ്യാർഥിനി വെള്ളിയാഴ്ച വിജിലൻസ് കിഴക്കൻ മേഖല പൊലീസ്​ സൂപ്രണ്ട് വി.ജി. വിനോദ് കുമാറിനെ അറിയിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. വിജിലൻസ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ പക്കൽ ഫിനോഫ്തലിൻ പൗഡർ പുരട്ടിയ നോട്ട് നൽകി. ഈ തുക യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി കാമ്പസിലെത്തി എൽസിക്ക്​ കൈമാറുന്നതിനിടെ വിജിലൻസ് സംഘം പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

2014-2016 ബാച്ചിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥിനി​ പരാജയപ്പെട്ട ഏഴ്​ വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയെടുത്തിരുന്നു. അവശേഷിച്ച ഒരുവിഷയത്തിന്‍റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന മേഴ്സി ചാൻസിൽ എഴുതി. ഇതിന്‍റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചോയെന്ന്​ മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്​ സെക്​ഷനിൽ വിളിച്ചന്വേഷിച്ച വിദ്യാർഥിനിയോട്, തോറ്റതായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന്​ വിവിധ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക്​ വിദ്യാർഥിനിയിൽനിന്ന്​ 1,25,000 രൂപ എൽസി വാങ്ങിയെടുത്തു.

എന്നാൽ, ഈ മാസം ആദ്യം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാർഥിനി​ നൂറിൽ 57 മാർക്ക്​ നേടി വിജയിച്ചു. ഇതോടെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന്​ വിദ്യാർഥിനി തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നുവെന്നും വിജിലൻസ്​ പറഞ്ഞു.

വിജിലൻസ് റേഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി വിശ്വനാഥൻ, ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരായ സജു എസ്. ദാസ്, നിസ്സാം, ജയകുമാർ, നിസാം, സബ്​ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ അനിൽകുമാർ, രാഘവൻകുട്ടി, പ്രസന്നകുമാർ, ഗോപകുമാർ, എ.എസ്.ഐമാരായ സ്​റ്റാൻലി തോമസ്, സുരേഷ് ബാബു, സിജു തോമസ് സി.പി.ഒമാരായ മനോജ് കുമാർ, അനൂപ്, രാജേഷ്, അരുൺ ചന്ദ്, രഞ്ജിനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​ പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്​. വൈദ്യപരിശോധനക്കുശേഷം എൽസിയെ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ്​ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

ഇവർ കൂടുതൽപേരിൽനിന്ന്​ പണം വാങ്ങിയതായുള്ള സൂചന വിജിലൻസിന്​ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​. മറ്റാരും ഇതുവരെ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വിശദ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ​ വിജിലൻസ്​ അറിയിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Minister Bindu says stern action will be taken in MG university bribery case