മില്മയുടെ ആദ്യ പ്രോട്ടീന് സമ്പുഷ്ട ഉത്പന്നം ‘ന്യൂട്രിലെവൽ’ വിപണിയിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യസംരക്ഷണ ഉൽപന്ന വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് മില്മ. മില്മയുടെ ആദ്യ പ്രോട്ടീന് സമ്പുഷ്ട ഉൽപന്നമായ ‘ന്യൂട്രിലെവൽ’ പുറത്തിറക്കി. ന്യൂട്രിലെവലിന്റെ വിപണനോദ്ഘാടനം മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി, മില്മ ചെയര്മാന് കെ.എസ്. മണിക്ക് നൽകി നിര്വഹിച്ചു. മില്മയുടെ പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങളായ കഫേ മോക്ക, കോള്ഡ് കോഫി എന്നീ മില്ക്ക്ഷേക്കുകളും ചടങ്ങില് പുറത്തിറക്കി.
2030ഓടെ 10,000 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി മാറാനാണ് മില്മ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലാഭത്തിന്റെ 85 ശതമാനം ക്ഷീരകര്ഷകക്ഷേമത്തിന് ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങള് വഴി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പ്രായഭേദമെന്യേ എല്ലാവര്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പോഷകസമൃദ്ധവും ഗുണമേന്മയേറിയതുമായ ഉൽപന്നമാണ് ‘ന്യൂട്രിലെവല്‘. സ്പോര്ട്സിലും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുന്നവര്, പ്രായമായവര്, വളര്ച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലുള്ള കുട്ടികള്, ശാരീരികമായി ദുര്ബലരായവര്, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവര്, പ്രമേഹരോഗികള് തുടങ്ങിയവര്ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്.
