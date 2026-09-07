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Madhyamam
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    ‘മിൽമ മേഖലാ യൂനിയൻ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം’;ശബരിമല നെയ്യ്​ ഇടപാടിൽ വ്യാജപരാതി എഴുതിവാങ്ങിയെന്നും ആരോപണം

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    ‘മിൽമ മേഖലാ യൂനിയൻ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം’;ശബരിമല നെയ്യ്​ ഇടപാടിൽ വ്യാജപരാതി എഴുതിവാങ്ങിയെന്നും ആരോപണം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മി​ൽ​മ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​യാ​ണ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മേ​ഖ​ലാ യൂ​നി​യ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​​തെ​ന്ന്​ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി മു​ൻ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ഈ ​നീ​ക്കം. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത നെ​യ്യ്​ ക​യ​റ്റി​യ​യ​ച്ചു എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ര​ഹി​ത​മാ​ണ്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സം​സ്​​ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം പ​മ്പ​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള നെ​യ്യാ​ണെ​ന്ന്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​. വി​ല നി​ശ്​​ച​യി​ച്ച​തി​ലും ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​തി​ലും ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ നോ​മി​നി​യാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യും എ​ൻ.​ഡി.​ഡി.​ബി പ്ര​തി​നി​ധി​യും മി​ൽ​മ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യും പ​​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്​ നെ​യ്യ്​ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്​ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും ജ​നു​​വ​രി​യി​ൽ മി​ൽ​മ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചു.

    ജൂ​ണി​ലാ​ണ്​ പ​രാ​തി വാ​ങ്ങി ക്ഷീ​ര​വ​കു​പ്പ്​ യൂ​നി​യ​ൻ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ​ കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ന​ട​ന്ന​ത്​ മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ല​ത്താ​ണ്. പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി പ​റ​യാ​നാ​യി മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വി.​എ​സ്​ പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, കെ.​ആ​ർ മോ​ഹ​ന​ൻ പി​ള്ള, മ​ണി വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, കെ. ​അ​നി​മോ​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ​പോ​റ്റി എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - ‘Milma Union Dissolution Politically Motivated,’ Alleges Party
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