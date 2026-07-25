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    Kerala
    Posted On
    date_range 25 July 2026 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 10:11 PM IST

    വ്യാപക അഴിമതി ആരോപണം, മിൽമ തിരുവനന്തപുരം യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിട്ടു; അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി

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    വ്യാപക അഴിമതി ആരോപണം, മിൽമ തിരുവനന്തപുരം യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിട്ടു; അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി
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    തിരുവനന്തപുരം: മിൽമയുടെ തിരുവനന്തപുരം മേഖല സഹകരണ യൂണിയൻ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ്. വ്യാപകമായി ഉയർന്നു വന്ന അഴിമതിയാരോപണങ്ങളെയും വിവിധ പരാതികളെയും തുടർന്നാണ് നടപടി. നിലവിൽ ഈ യൂണിയന്റെ ഭരണം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സമിതിക്ക് കീഴിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

    നിലവിലുള്ള പരാതികളിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ അടിയന്തര നടപടിയെന്ന് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മേഖല യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനം.

    എന്നാൽ, മിൽമ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ടുമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ നടപടി തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം ശക്തമായി ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് യൂണിയനിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം.

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    TAGS:milmacorruption allegationLDF
    News Summary - Milma Thiruvananthapuram Union Dissolved
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