Madhyamam
    date_range 19 April 2026 6:00 AM IST
    date_range 19 April 2026 6:00 AM IST

    പാലുൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു;​ മിൽമ വി​ല ഉ​ട​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും -ലി​റ്റ​റി​ന് ആ​റു​രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം

    പാലുൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു;​ മിൽമ വി​ല ഉ​ട​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും -ലി​റ്റ​റി​ന് ആ​റു​രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ന​ത്ത​ചൂ​ടി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പാ​ലു​ൽ​പാ​ദ​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മി​ൽ​മ പാ​ലി​ന്‍റെ വി​ല ഉ​ട​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും. 29ന് ​ചേ​രു​ന്ന മി​ൽ​മ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു. ചൂ​ട്​ ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ പാ​ലു​ൽ​പാ​ദ​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക്. 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം കു​റ​വ്​ വ​ന്നെ​ന്ന്​ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക് പ​റ​യു​ന്നു.

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ ചേ​ർ​ന്ന ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പാ​ൽ​വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്​​ത​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​കൂ​ടി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. തീ​രു​മാ​നം വൈ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ ബോ​ർ​ഡ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മി​ൽ​മ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗം നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​കും.

    പാ​ൽ​വി​ല ലി​റ്റ​റി​ന് ആ​റു​രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ വീ​ണ്ടും ക​ത്ത് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മി​ൽ​മ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എ​സ്. മ​ണി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മി​ൽ​മ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടേ​ണ്ട​തു​മു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പ് വീ​ണ്ടും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    TAGS: milma milk kerala
    News Summary - Milma price will be increased soon
    Similar News
    Next Story
    X