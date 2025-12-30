Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 30 Dec 2025 7:53 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 8:47 AM IST

    സ്വയം കഴുത്തുമുറിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയയാളെ ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷം മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി

    സ്വയം കഴുത്തുമുറിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയയാളെ ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷം മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി
    കേ​ള​കം: ക​ഴു​ത്തി​ന് മു​റി​വേ​ൽ​പി​ച്ച് വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി​യ​യാ​ളെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ടി​ലെ ആ​ച്ചേ​രി​ക്കു​ഴി രാ​ജേ​ഷി​നെ​യാ​ണ് (50) ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ​വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജേ​ഷ് ക​ഴു​ത്തി​ൽ മു​റി​വേ​ൽ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​പ്പോ​യ​ത്.

    ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും വ​നം​വ​കു​പ്പും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഡോ​ഗ് സ്‌​ക്വാ​ഡും തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30ഓ​ടെ വീ​ണ്ടും തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം 2.30ഓ​ടെ പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ല​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​ള്ളി​ലാ​യി ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജേ​ഷ് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ലി​യ മ​ര​ത്തി​നു താ​ഴെ ക​മി​ഴ്ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. അ​ടി വ​സ്ത്രം മാ​ത്ര​മാ​ണ് രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ ര​ക്ത​ക്ക​റ പു​ര​ണ്ട ബ​നി​യ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രാ​ജേ​ഷ് കി​ട​ന്ന മ​ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ര​ക്ത​ക്ക​റ പ​തി​ഞ്ഞ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ണ​ത്ത​ണ സെ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് വീ​ണ​താ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് നി​ഗ​മ​നം. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ള​കം പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും വ​ന​പാ​ല​ക​രും മൃ​ത​ദേ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    താ​ഴെ അ​മ്പാ​യ​ത്തോ​ടി​ൽ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജേ​ഷ്. കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​മാ​യി രാ​ജേ​ഷി​ന് മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ചി​ല പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​സീ​ന​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. ആ​ദ​ർ​ശ്, രാ​ഹു​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    TAGS:Throat SlitObituary
