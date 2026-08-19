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    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 6:13 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 6:13 PM IST

    പ്ലസ് ടു വരെ ഉച്ചഭക്ഷണം: കേരളം സന്നദ്ധമെന്ന് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ

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    എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ

    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി പ്ലസ് ടു തലത്തിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സന്നദ്ധമാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ. സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഓണം സ്പെഷൽ അരി വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതിയായ ‘പി.എം പോഷൺ’ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കേരളം ഇതിന് പൂർണ സമ്മതം അറിയിച്ചു. ഭക്ഷണം പൗരന്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശമാണെന്നും ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിൽ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രി, എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധമായ ഓണം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാറിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച ഓണപരീക്ഷാ വിജയവും ആശംസിച്ചു.

    പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ 23.5 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാല് കിലോ വീതം സൗജന്യ അരി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത്രയും കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്ന ഭക്ഷ്യ, പൊതുവിതരണ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

    പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ മുൻകൈയിൽ സപ്ലൈകോ വഴിയാണ് 905 മെട്രിക് ടൺ അരി വിദ്യാർഥികൾക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിനായി സിവിൽ സപ്ലൈസ്, കൺസ്യൂമർ ഫെഡ്, കൃഷി വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, എ.എ.വൈ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം 90 ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായതായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലും കിറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും അനൂപ് ജേക്കബ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:N Shamsudheenplus twoMidday mealsPM POSHANKerala
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