‘പിണറായിയും മൂന്ന് മുൻ മന്ത്രിമാരും എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്നത് നിഗൂഢം’; എസ്.എം.എ വിവാദത്തിൽ എം.ജി രാധാകൃഷ്ണൻ

‘പിണറായിയും മൂന്ന് മുൻ മന്ത്രിമാരും എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്നത് നിഗൂഢം’; എസ്.എം.എ വിവാദത്തിൽ എം.ജി രാധാകൃഷ്ണൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്.എം.എ) എന്ന അപൂർവ ജനിതക രോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് വിഷയത്തിൽ മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രിമാരായ പി.കെ. ശ്രീമതി, കെ.കെ. ശൈലജ, വീണാ ജോർജ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം രാഷ്ട്രീയമായും പൊതുജനാരോഗ്യപരമായും വലിയൊരു പിഴവായിപ്പോയെന്ന് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ. കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയെ നയിച്ച മികച്ച ഭരണാധികാരികളായ ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഇത്തരം ഒരു വലിയ അബദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ആരാണെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗോള ഔഷധ ഭീമന്മാരുടെ കൊള്ളലാഭത്തിനും കുത്തക പേറ്റന്റിനുമെതിരെ ഇന്ത്യയും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തുന്ന ഐതിഹാസിക പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പിന്നീട് ഈ മുൻ മന്ത്രിമാരും സ്വീകരിച്ച നിലപാടെന്ന് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആഗോള കുത്തകകൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടോ?; ചോദ്യങ്ങളുമായി കുറിപ്പ്
ഒരു എസ്.എം.എ രോഗി രണ്ടാഴ്ചയിൽ ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്വിസ് കമ്പനിയായ 'റോഷി'ന്റെ ഉയർന്ന വിലയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നിന് പകരമായി, ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ജനറിക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ 'നാറ്റ്കോ ഫാർമ'യ്ക്ക് എതിരെയാണ് ഈ പ്രസ്താവനകൾ വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ഡൽഹി ഹൈകോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിലും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലും സുപ്രീംകോടതിയിലും നിയമപോരാട്ടം നടത്തി 'റോഷി'നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് നാറ്റ്കോ ജനറിക് മരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ ഈ പോരാട്ടത്തെ കാണാതെ വിദേശ കുത്തകകൾക്ക് പരോക്ഷമായി തുണയാകുന്ന വാദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരായ ഡോ. ബി. ഇക്ബാൽ, ഡോ. രാമൻകുട്ടി, ഡോ. കെ.പി. അരവിന്ദൻ തുടങ്ങിയ പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമായി പ്രാഥമിക കൂടിയാലോചനകൾ പോലും നടത്താതെയാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ മന്ത്രിമാരും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതെന്നും കുറിപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഇടതുപക്ഷ-ജനകീയ ആരോഗ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നയങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് ഈ നിലപാട്.
പേറ്റന്റ് പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷണം
സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന് വിലകൽപിക്കാതെ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ആഗോള ഔഷധ കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന കൊള്ളക്കച്ചവടത്തെ ചെറുത്തുതോൽപ്പിച്ച ചരിത്രം കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
- ദോഹ പ്രഖ്യാപനം (2001): എയ്ഡ്സ് മരുന്നുകളുടെ പേറ്റന്റ് കുത്തകകൾക്കെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിർബന്ധിത ലൈസൻസ് നൽകാൻ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ദോഹ പ്രഖ്യാപനം നിലവിൽ വന്നു.
- പി.എച്ച്. കുര്യൻ ഐ.എ.എസിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവ്: 2012-ൽ അർബുദ മരുന്നായ 'നെക്സവറി'ന് 95 ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ നിർബന്ധിത ലൈസൻസ് നൽകിയത് മലയാളിയായ പി.എച്ച്. കുര്യൻ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് പേറ്റന്റ്സ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ്. അന്ന് 2.8 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്ന് 8,800 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത് ഇതേ നാറ്റ്കോ ഫാർമയാണെന്ന് എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
- ലോകത്തിന്റെ മരുന്നുശാല: 1970-ലെ ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(ഡി) ഉപയോഗിച്ച് നൊവാർട്ടിസിന്റെ കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഗ്ലിവെക് മരുന്നിന്റെ വില 1.5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 8,000 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തതിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ 'ലോകത്തിന്റെ മരുന്നുശാല' ആയി മാറിയത്.
ആഗോളതലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന പോരാട്ട പാരമ്പര്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ട്, ആരുടെയോ തെറ്റായ ഉപദേശത്തിന് വഴങ്ങി സി.പി.എം നേതാക്കൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അവർ പരസ്യമായി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്.