Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 7:40 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 7:40 PM IST

    നാല് ദിവസ​ത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

    നാല് ദിവസ​ത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്
    തിരുവനന്തപു​രം: അടുത്ത നാല്​ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത്​ ശക്​തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന്​ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം. എല്ലാ ജില്ലകളും ഗ്രീൻ അലർട്ടാണ്​ ​പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്​. അതേസമയം, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്​.

    തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്​ അറിയിച്ചു.

    TAGS:meteorological departmentHeavy Rain
    News Summary - Meteorological Department says no chance of heavy rain in the state for four days
