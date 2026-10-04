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    മെ​സ്സി ത​ട്ടി​പ്പ്​: പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി

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    മെ​സ്സി ത​ട്ടി​പ്പ്​: പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി
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    മു​ൻ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ


    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​സ്സി​യെ​യും അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീ​മി​നെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ഡി.​ജി.​പി​ക്ക്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി. അ​ഴി​മ​തി ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മം കൂ​ടി ചു​മ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ശി​പാ​ർ​ശ. മെ​സ്സി​യെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ മു​ൻ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ വ​ഴി​വി​ട്ട്​ സ​ഹാ​യം ചെ​യ്​​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    അ​നാ​വ​ശ്യ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ന്​ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യ​തു​മി​ല്ല. വി​ശ്വാ​സ്യ​ത പോ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ സ്​​പോ​ൺ​സ​റെ നി​ശ്​​ച​യി​ച്ചു. പ​ഴ്സ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ത്ത​യ​ക്ക​ലു​ക​ൾ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മാ​നു​വ​ലി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​യും പ്ര​തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മേ മ​ന്ത്രി​യെ​യും പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​യും പ്ര​തി​യാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കൂ. നി​ല​വി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ടി.​വി. എം.​ഡി ആ​ന്റോ അ​ഗ​സ്​​റ്റി​നും സ്​​​പോ​ൺ​സ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ബ്രോ​ഡ്​​കാ​സ്റ്റി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്.

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    News Summary - messi scam primary report
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