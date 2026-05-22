    Kerala
    Posted On
    22 May 2026 10:52 PM IST
    Updated On
    22 May 2026 10:52 PM IST

    മനോരോഗത്താൽ കുറ്റമുക്​തരായവരുടെ പുനരധിവാസം: നടപടി അറിയിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    രോ​ഗം ഭേ​ദ​മാ​യ നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ
    കൊ​ച്ചി: മ​നോ​രോ​ഗി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ കേ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​രാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ​ഹൈ​കോ​ട​തി. രോ​ഗ​വി​മു​ക്​​ത​രാ​യ ശേ​ഷ​വും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​​ലെ സ്ഥി​തി​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ നി​ല​പാ​ടും അ​റി​യി​ക്കാ​നും ജ​സ്​​റ്റി​സ്​ രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന​യാ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ കു​റ്റ​മു​ക്​​ത​നാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഡി​വി​ഷ​​ൻ​ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച ശി​ക്ഷ 2023ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. മ​റ്റു ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പു​ന​ര​ധി​വാ​സം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള​താ​യി കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ​മാ​ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ വേ​റെ​യു​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​ഠി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യെ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി​യാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചു. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​താ​യി അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ രോ​ഗം ഭേ​ദ​മാ​യ നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റാ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​താ​യും അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് കോ​ട​തി സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ സ്വ​മേ​ധ​യാ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ത്ത്​ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സൗ​ക​ര്യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത് അ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ​കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വീ​ണ്ടും 29ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    TAGS: rehabilitation, convicts, Mentally, High court, Kerala News
    News Summary - Rehabilitation of those acquitted due to mental illness: High Court asks for action
