Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 10:11 PM IST

    നടി ആക്രമണ കേസിലെ മെമറി കാർഡ് പരിശോധന: രണ്ട് പേർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി

    നടി ആക്രമണ കേസിലെ മെമറി കാർഡ് പരിശോധന: രണ്ട് പേർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി
    കൊ​ച്ചി: ന​ടി ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സി​ൽ​ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി സൂ​ക്ഷി​ച്ച മെ​മ​റി കാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ര​ണ്ട്​ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ, ശി​ര​സ്ത​ദാ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി വി.​പി.​എം. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​വ​രു​ടെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും.

    ന​ടി കേ​സ് മു​മ്പ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ. സി.​ബി.​ഐ കോ​ട​തി​യി​ലെ മു​ൻ ശി​ര​സ്ത​ദാ​റാ​ണ്​ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ. മെ​മ​റി കാ​ർ​ഡ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ഹ​ണി എം. ​വ​ർ​ഗീ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി നേ​ര​ത്തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ‌​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ന​ൽ​കി​യ കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്ക​ൽ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മെ​മ​റി കാ​ർ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​ങ്ക​മാ​ലി മു​ൻ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് ലീ​ന റ​ഷീ​ദി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് മെ​മ​റി കാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഹാ​ഷ് വാ​ല്യൂ മാ​റി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 2018 ഡി​സം​ബ​ർ 13, 2019 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​ത്, 2021 ജൂ​ലൈ 19 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മെ​മ​റി കാ​ർ​ഡ് തു​റ​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​തി​യാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മെ​മ​റി കാ​ർ​ഡ് മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും തെ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ഫോ​ൺ ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് മൊ​ഴി. ശി​ര​സ്ത​ദാ​ര്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ജി​ല്ല ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യും അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​മാ​ണ് അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​രി​ക്കും അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക.

    TAGS:Actress Attack Casememory cardKerala News
    News Summary - Memory card examination in actress assault case: Disciplinary action against two people
