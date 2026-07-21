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    Kerala
    Posted On
    date_range 21 July 2026 12:11 AM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 12:11 AM IST

    ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ കെ.എസ്.യുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച; ജിയോണയെ മാറ്റണം, ഉറപ്പ് നൽകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി

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    ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ കെ.എസ്.യുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച; ജിയോണയെ മാറ്റണം, ഉറപ്പ് നൽകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി
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    തിരുവനന്തപുരം: ഗവൺമെന്‍റ് പ്ലീഡർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സർക്കാർ-സംഘടന ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനെ കണ്ടു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. പ്ലീഡർ നിയമനത്തിലെ കെ.എസ്.യുവിന്‍റെ ആക്ഷേപങ്ങൾ അലോഷ്യസ് സേവ്യർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ നിരത്തി. പട്ടികയിലുള്ള ജിയോണ ജെയിംസ് എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകയായിരുന്നെന്നും പ്ലീഡർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം.

    പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കെ അതിന് മുതിരാതെ പരസ്യപ്രതികരണവും അതുവഴി പൊതുമധ്യത്തിൽ ‘ഏറ്റുമുട്ടൽ പ്രതീതി’യും സൃഷ്ടിച്ചതിലെ അതൃപ്തി മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിവാദ പേരുകാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാഹചര്യവും സതീശൻ വിശദീകരിച്ചു. തങ്ങളുടെ ബോധ്യത്തിലും അറിവിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചെന്നും ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം അലോഷ്യസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നത് സമൂഹമാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ച അലോഷ്യസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി യാതൊരു ഏറ്റുമുട്ടലുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചത് കൃത്യമായ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനമായി. മുഖ്യമന്ത്രി പഴയ കെ.എസ്.യുകാരനാണെന്നും ‘കെ.എസ്.യു സ്പിരിറ്റിൽ’ നിന്നുള്ള തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അലോഷ്യസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേ സമയം, ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ നിർദേശംകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയതെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. എ.ബി.വി.പി പശ്ചാത്തലമുള്ളയാളെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്ന അഭിഭാഷകൻ, ഇപ്പോൾ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് അംഗമാണ്. ഇതിനിടെ, എസ്.എഫ്.ഐകാരിയെന്ന് കെ.എസ്.യു ആരോപിച്ച ജിയോണക്കുവേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ശിപാർശ ചെയ്തത് താനാണെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം.പി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുൻപ് ഏത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഏത് സംഘടനയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കിയത്. 2022 മുതൽ അവർ ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിൽ സജീവമാണെന്നാണ് ഡീനിന്‍റെ നിലപാട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്ലീഡർ നിയമനത്തിൽ തനിക്ക് വീഴ്ചപറ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്.

    വിഷയത്തിൽ കെ.എസ്.യു നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതികരണങ്ങൾ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതയായി മാറിയതോടെ കെ.പി.സി.സി നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ് അനുനയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. കെ.എസ്.യുവിന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും പറയേണ്ട രീതിയിലും പാലിക്കേണ്ട പരിധിയിലുമാകണമെന്ന് കെ.സി പക്ഷ നേതാക്കൾ പരസ്യ നിലപാടെടുത്തതോടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ വഴി കെ.എസ്.യു ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

    പ്രതിപക്ഷ ലൈനില്ല; ഇത്​ ഞങ്ങളുടെകൂടി സർക്കാർ -അലോഷ്യസ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ലൈ​നി​ലോ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രാ​യ തു​റ​ന്ന പോ​രി​ലോ അ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​കൂ​ടി സ​ർ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ലോ​ഷ്യ​സ് സേ​വ്യ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷം ത​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി സ​മ​രം ചെ​യ്തും ചോ​ര​യൊ​ഴു​ക്കി​യും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണി​ത്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലെ മു​ഖ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ എ​ഴു​തി​വി​ടു​ന്ന ക്യാ​പ്സ്യൂ​ളു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റേ​ത​ല്ല. അ​ത​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​തെ ചി​ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ പെ​ട്ടു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​രെ കു​റ്റം പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. പ്ലീ​ഡ​ർ നി​യ​മ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ മെ​രി​റ്റി​ല​ല്ല, കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം. അ​തൊ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്ത് പോ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണി​തെ​ന്ന് പൂ​ർ​ണ ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ട്. പ്ലീ​ഡ​ർ നി​യ​മ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​രും പാ​ർ​ട്ടി​യും പോ​സി​റ്റീ​വാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല​ല്ലോ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ തൃ​പ്ത​നാ​ണോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് എ​ന്താ​ണ് തൃ​പ്തി​ക്കു​റ​വു​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട കാ​ര്യം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

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    TAGS:KSUVD SatheesanKerala
    News Summary - "Meeting with KSU after confrontation; demand to remove Jiona, Chief Minister offers no assurance"
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