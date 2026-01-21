Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമെഡിസെപ് രണ്ടാംഘട്ടം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:23 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:24 PM IST

    മെഡിസെപ് രണ്ടാംഘട്ടം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    മെഡിസെപ് രണ്ടാംഘട്ടം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും പെ​ന്‍ഷ​ന്‍കാ​ര്‍ക്കും ആ​ശ്രി​ത​ര്‍ക്കു​മാ​യി ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മെ​ഡി​സെ​പ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് നി​ല​വി​ൽ വ​രും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 687 രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സ പ്രീ​മി​യം. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 500 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ പ്രീ​മി​യം 810 രൂ​പ​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ൻ​മാ​റി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തും നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​ണ് കാ​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തു​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി ര​ണ്ടാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ചി​കി​ത്സാ പാ​ക്കേ​ജ് നി​ര​ക്കി​ല്‍ 5 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി.

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, സ​ര്‍വീ​സ് - കു​ടും​ബ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍കാ​ര്‍, യു​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ലെ​യും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പെ​ന്‍ഷ​ന്‍കാ​രും, അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​രും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ​രെ​ല്ലാം പു​തു​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ര്‍ഷം അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി. അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ക്കി. പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ശ്രി​ത​രു​ടെ​യും പ്രി​മീ​യ​മാ​യി വ​ര്‍ഷം 8,244 രൂ​പ ന​ൽ​ക​ണം. ഓ​റി​യ​ന്റ​ല്‍ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​ക്കാ​ണ് നി​ര്‍വ​ഹ​ണ ചു​മ​ത​ല.

    എം ​പാ​ന​ല്‍ ചെ​യ്ത ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ക്യാ​ഷ്ലെ​സ് കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ ​എ​ൻ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍, സ​ര്‍ജി​ക്ക​ല്‍ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ 2,516 പാ​ക്കേ​ജു​ക​ള്‍ പു​തു​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ദി​നം 5,000 രൂ​പ​വ​രെ മു​റി വാ​ട​ക നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ​യാ​ലി​സി​സ്, കീ​മോ​തെ​റാ​പ്പി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ചി​കി​ത്സ തേ​ടേ​ണ്ട രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കി സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ റീ ​ഇ​മ്പേ​ഴ്സ്മെൻറ്

    റോ​ഡ് അ​പ​ക​ടം, ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം, പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​യ​ന്തി​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എംപാ​ന​ല്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടാം. ഇ​തി​ന്റെ ചെ​ല​വ് ക​മ്പ​നി മ​ട​ക്കി ന​ല്‍കും. പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പൂ​ര്‍ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MedisepKerala News
    News Summary - MediSep Phase 2 from February 1st
    Similar News
    Next Story
    X