    date_range 17 Aug 2025 8:04 AM IST
    date_range 17 Aug 2025 8:04 AM IST

    മെഡിസെപ്​; ‘കാഷ്​ലെസ്’​ പരാമർശിക്കാതെ സർക്കാർ ഉത്തരവ്​

    ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടത്തിൽ ന​ൽ​കി​യ​ത് 11 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്​ 2000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ മെ​ഡി​സെ​പി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ ചി​കി​ത്സ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മി​ല്ല. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചും ടെ​ണ്ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യു​മു​ള്ള ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ്​ ‘കാ​ഷ്​​ലെ​സ്’​ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത്.​ ​

    മെ​ഡി​സെ​പ്​ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വാ​ഗ്ദാ​നം കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ ചി​കി​ത്സ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര പ്ര​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പോ​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ സം​ശ​യ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പ​കു​തി​യോ​ട​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ​ങ്കി​ലും ‘കാ​ഷ്​​ലെ​സ്’ ഉ​​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം ബി​ല്ല​ട​ച്ച​ശേ​ഷം ചി​കി​ത്സ തു​ക​യു​ടെ റീ ​ഇം​​മ്പേ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം കാ​ല​പ​രി​ധി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ത് എ​ത്ര​യെ​ന്ന​ത്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​തി​മാ​സം 750 രൂ​പ​യാ​ണ് ​ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷ പ്രീ​മി​യ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷ പ്ര​തി​മാ​സ പ്രീ​മി​യം 787 രൂ​പ​യാ​കും. ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​​ത്​ 750 രൂ​പ ത​ന്നെ​യാ​കു​മോ എ​ന്ന​തി​ൽ അ​വ്യ​ക്​​ത​ത​യു​ണ്ട്. ടെ​ൻ​ഡ​ർ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന നി​ര​ക്കാ​ണ് 750 രൂ​പ​യെ​ന്നും പ്രീ​മി​യം കൂ​ടു​ക​യോ കു​റ​യു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും ടെ​ണ്ട​ർ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​കൂ​​വെ​ന്നു​മാ​ണ്​​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം 11 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്​ 2000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ്​​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ കൊ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദം. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം ശ​രാ​ശ​രി 500 കോ​ടി​യാ​ണ് ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​കു​റ​വ്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. മെ​ഡി​സെ​പ് ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​മ്പ​നി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രാ​റി​ൽ പ​ദ്ധ​തി കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

