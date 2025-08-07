Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Aug 2025 7:13 AM IST
    date_range 7 Aug 2025 7:13 AM IST

    മെഡിസെപ്​; അപര്യാപ്തതകൾ കാണാതെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്

    മെഡിസെപ്​; അപര്യാപ്തതകൾ കാണാതെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ മെ​ഡി​സെ​പ്പി​ൽ എം​പാ​ന​ൽ ചെ​യ്ത ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​മ​ട​ക്കം അ​പ​ര്യാ​പ്ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന​യു​മാ​യി ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ​പ്ര​ധാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​ല്ലാം മെ​ഡി​സെ​പ്​ ​കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ നി​ല​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളൊ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ 500 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​തി​മാ​സ പ്രീ​മി​യം 750 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷ പ്രീ​മി​യം തു​ക 6000 എ​ന്ന​ത്​ 9000 രൂ​പ​യാ​യി മാ​റും.

    ​പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ലും കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​യാ​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ ചി​കി​ത്സ​യെ​ന്ന​ വാ​ഗ്ദാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച മെ​ഡി​സെ​പ്​ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം നി​ര​വ​ധി മോ​ശം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ഉ​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചി​കി​ത്സ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​ണം മു​ൻ​കൂ​റാ​യി ക​രു​ത​ണം. റീ ​ഇ​​മ്പേ​ഴ്​​സ്മെ​ന്‍റാ​യി തു​ക തി​രി​കെ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും 40-60 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച തു​ക​യാ​ണ്​ പ​ല​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​ഷ്​​ലെ​സ്​ അ​ട​ക്കം അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൗ​ന​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ കാ​ലാ​വ​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷം പ്രീ​മി​യം നി​ര​ക്കി​ലും പാ​ക്കേ​ജ്​ നി​ര​ക്കി​ലും വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ്. മെ​ഡി​സെ​പ് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ​ഒ​രു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​മ്പ​നി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ക​രാ​റി​ൽ പ​ദ്ധ​തി കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ങ്ങ​നെ ത​ള്ളാ​നു​ള്ള പ​ഴു​ത്​ പോ​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ ക​രാ​റി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

