യുവതിയുടെ നെഞ്ചിൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയ സംഭവം: കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാണെന്ന്​ ആരോഗ്യ മന്ത്രി

യുവതിയുടെ നെഞ്ചിൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയ സംഭവം: കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ പിഴവിനെ തുടര്ന്ന് യുവതിയുടെ നെഞ്ചിൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ്.
ഏതാനും മാസങ്ങൾ മുമ്പാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന് വിദഗ്ധസമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. സമിതി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. യുവതി ഇപ്പോൾ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാണ് -മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ചികിത്സാ പിഴവിൽ ഡോക്ടർ രാജീവ് കുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തു. ഐ.പി.സി 336, 338 എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. ചികിത്സാപ്പിഴവ് സമ്മതിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സംഭവം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിസാരമായി കാണുന്നുവെന്ന് സുമയ്യയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.
2023 മാര്ച്ചില് തൈറോയിഡ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായ കട്ടാക്കട മലയിന്കീഴ് സ്വദേശി സുമയ്യയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പിഴവ് മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നെഞ്ചില് 50 സെന്റീമീറ്റര് നീളമുള്ള ഗൈഡ് വയർ ധമനികളോട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
