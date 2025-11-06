Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:37 PM IST

    ​വേണുവിന്‍റെ മരണം: ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റി, വേ​ദ​ന​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പോ​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല; പെരുമാറിയത്​ മൃഗങ്ങളോടെന്ന പോലെയെന്ന് ഭാര്യ

    ​വേണുവിന്‍റെ മരണം: ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റി, വേ​ദ​ന​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പോ​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല; പെരുമാറിയത്​ മൃഗങ്ങളോടെന്ന പോലെയെന്ന് ഭാര്യ
    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഹൃ​ദ്​​രോ​ഗ​ത്തി​ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​യാ​ൾ​ക്ക്​ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ. കൊ​ല്ലം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പ​ന്മ​ന മ​ന​യി​ൽ പൂ​ജാ ഭ​വ​നി​ൽ വേ​ണു (48) മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഭാ​ര്യ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ത​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട ദു​രി​തം വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല വേ​ദ​ന​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പോ​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. വേ​ദ​ന അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ണ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യി വേ​ണു​വി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ സി​ന്ധു പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​രു ചി​കി​ത്സ​യും ന​ൽ​കി​യി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല രോ​ഗി​ക്കെ​തി​രെ​യും ത​നി​ക്കെ​തി​രെ​യും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റി​യെ​ന്നും മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നും സി​ന്ധു ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​ന്ന പോ​ലെ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​പി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​രാ​ണ്​ വേ​ണു​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തി​നു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ എ​ന്ന്​ കാ​ണി​ച്ച്​ ഭാ​ര്യ സി​ന്ധു, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​ക്കും ഇ-​മെ​യി​ൽ മു​ഖേ​ന പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    പ​ന്മ​ന ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​നു സ​മീ​പം മൂ​ന്ന്​ സെ​ന്റ് സ്ഥ​ല​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ഭാ​ര്യ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്നു വേ​ണു. പ​ന്മ​ന ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​ക്കോ​ട്ട സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​ഗ്രി ക​ഴി​ഞ്ഞ് കോ​ച്ചി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന പൂ​ജ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗം​ഗ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ. മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി കോ​ട്ട​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു.

    വേ​ണു ആ​ശു​പ​​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സു​ഹൃ​ത്ത്​ അ​ൻ​വ​റി​ന്​ അ​യ​ച്ച ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശം:

    ‘‘തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഭ​യ​ങ്ക​ര അ​ഴി​മ​തി​യാ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ കാ​ണു​ന്നി​ല്ലേ, ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഹോ​സ്പ‌ി​റ്റ​ലി​ൽ വ​ന്ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​റി​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ആ​രും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​ല്ല. യൂ​നി​ഫോ​മി​ട്ട ആ​ളു​ക​ളോ​ട് കാ​ര്യം ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ നാ​യ​യെ നോ​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​ലും നോ​ക്കി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് പോ​ലും ഒ​രു മ​റു​പ​ടി പ​റ​യി​ല്ല. എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്‌​ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന​ത്. കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ൽ വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത​യു​ള്ള ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വി​ളി​ച്ചാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഇ​ല്ല. എ​ന്നോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദാ​സീ​ന​ത എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന ഡോ​ക്‌​ട​റോ​ട് പ​ല​ത​വ​ണ ചോ​ദി​ച്ചു, ചി​കി​ത്സ എ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ര​റി​വും ഇ​ല്ല. ഇ​വ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യാ​ണോ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വ​ന്ന് നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ത്ര രൂ​പ ചെ​ല​വാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മ​ല്ലോ. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ശ്ര​യ​മാ​കേ​ണ്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​തു​രാ​ല​യം ശാ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ​യാ​ണ്. ഓ​രോ ജീ​വ​ന്‍റെ​യും ശാ​പം നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ന​ര​ക​ഭൂ​മി ത​ന്നെ​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്. ഞാ​ൻ അ​ടി​വി​ല്ലി​ന​ക​ത്തു​വീ​ണു​പോ​യി. ഒ​രു​കാ​ര്യം ഞാ​ൻ പ​റ​യാം, എ​ന്‍റെ ജീ​വ​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ, എ​ന്‍റെ ജീ​വ​ൻ​വെ​ച്ച് നി​സ്സാ​ര​മാ​യി​ട്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ കാ​ര​ണം എ​നി​ക്കെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ എ​ന്‍റെ വോ​യ്‌​സ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് നീ ​പു​റം​ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം.’

    അ​നാ​സ്ഥ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​​പ്ര​ണ്ട്​

    രോ​ഗി​ക്ക്​ ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ക്രി​യാ​റ്റി​ൻ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​തെ ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ സ്‌​ട്രോ​ക് വ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​വ​രം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ന്നാം തി​യ​തി​യാ​ണ് ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് അ​ഡ്മി​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​ൽ നീ​ർ​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി. വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ശ​ബ്​​ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ല. കൃ​ത്യ​മാ​യി ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് ദുഃ​ഖ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    X