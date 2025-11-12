Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 12 Nov 2025 8:03 AM IST
    date_range 12 Nov 2025 8:03 AM IST

    തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സ പിഴവ്​: വേണുവിന്‍റെ ഭാര്യ നാളെ മൊഴി നൽകും

    തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സ പിഴവ്​: വേണുവിന്‍റെ ഭാര്യ നാളെ മൊഴി നൽകും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​തി​യാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കാ​തെ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ വേ​ണു മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ സി​ന്ധു വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മൊ​ഴി ന​ൽ​കും. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജോ​യ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ടി.​കെ. പ്രേ​മ​ല​ത​യാ​ണ് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന അ​ന്തി​മ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഡി.​എം.​ഇ മ​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റും. നേ​ര​ത്തെ പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ചി​കി​ത്സ വേ​ണു​വി​ന് ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച വേ​ണു​വി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ലാ​ബ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    TAGS:medical negligenceMedical Collgetrivandrm
    News Summary - Medical error: Venu's wife to give statement tomorrow
