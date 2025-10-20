Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമെഡി. കോളജ്​ ഡോക്ടർമാർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 7:34 AM IST

    മെഡി. കോളജ്​ ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന്​ ഒ.പി ബഹിഷ്കരിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    മെഡി. കോളജ്​ ഡോക്ടർമാർ ഇന്ന്​ ഒ.പി ബഹിഷ്കരിക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമരരംഗത്തുള്ള മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാർ തിങ്കളാഴ്ച ഒ.പിയും അധ്യയനവും ബഹിഷ്കരിക്കും. കേരള ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെ.ജി.എം.സി.ടി.എ) 10 ദിവസം മുമ്പ് ഒ.പി ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 28, നവംബർ 5, 13, 21, 29 തീയതികളിലും ഒ.പി ബഹിഷ്‌കരിക്കും. രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അത്യാഹിതവിഭാഗത്തിലും വാർഡുകളിലും ഡോക്ടർമാരെത്തും. ശസ്ത്രക്രിയകളും നടക്കും.

    നിരന്തരമുള്ള സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ശമ്പളത്തിലെയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിലെയും അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുമുള്ള സമരത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒ.പി ബഹിഷ്കരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്ന് കെ.ജി.എം.സി.ടി.എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ടി. റോസ്നാര ബീഗവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ഡോ. സി.എസ്. അരവിന്ദും അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmedical collegesKerala NewsLatest News
    News Summary - Medical College doctors will boycott OP today
    Similar News
    Next Story
    X