Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    3 Oct 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    3 Oct 2025 11:00 PM IST

    ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ്: ഗൈഡ്​ വയർ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ്​ തീരുമാനം, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തൃ​പ്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി

    medical board decides to take the guide wire out from womans body
    സു​മ​യ്യ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കി​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ ഗൈ​ഡ് വ​യ​ർ കു​രു​ങ്ങി​യ കേ​സി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കി​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി സു​മ​യ്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ന് മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​യി. വ​യ​ർ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ്​ സു​മ​യ്യ​യെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ശ്ര​മം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ.

    ഇ​തി​നാ​യി ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 10ന്​ ​ആ​ൻ​ജി​യോ​ഗ്രാം രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. ഒ​മ്പ​തി​ന്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്​​മി​റ്റാ​കാ​ൻ സു​മ​യ്യ​യോ​ട്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​മ​യ്യ അ​ന്തി​മ ഉ​റ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ​ട്​ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​നം അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പി​ഴ​വ് സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ സ​മ്മ​തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തൃ​പ്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സു​മ​യ്യ പ​റ​യു​ന്നു. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യും ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Trivandrum medical college Medical board meeting
