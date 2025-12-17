Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 9:44 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:44 PM IST

    ‘മീഡിയവൺ’ നിർമിതി പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു

    MediaOne Nirmithi awards
    മീഡിയവൺ നിർമിതി പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​റിനൊപ്പം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘മീ​ഡി​യ​വ​ൺ’ നി​ർ​മി​തി പു​ര​സ്കാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് പു​തി​യ നി​ർ​മാ​ണ രീ​തി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കൂ​ടി പു​തി​യ​കാ​ല​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ 11 ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഹ​രി​ത ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ പു​ര​സ്കാ​രം ഹാ​ബി​റ്റാ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജി. ശ​ങ്ക​ർ, വി​ഷ​ണ​റി ബി​ൽ​ഡ​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം അ​സെ​റ്റ് ഹോം​സ് ഫൗ​ണ്ട​റും എം.​ഡി​യു​മാ​യ വി. ​സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മി​ക​ച്ച റൂ​ഫി​ങ് ഷീ​റ്റ് ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ല​ക്സ്യൂം റൂ​ഫി​ങ് എം.​ഡി എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ബെ​സ്റ്റ് ട്ര​സ്റ്റ​ഡ് ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം എ​ക്സോ​ട്ടി​ക് ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ ക​മ്പ​നി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​കെ. അ​ബു​ഹാ​ജി​യും എം.​ഡി എം.​കെ. ന​ബീ​ലും ബെ​സ്റ്റ് സ്റ്റീ​ൽ ഡോ​ർ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ​ഡോ​സ് ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ഹ​വാ​യ് ഡോ​ർ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ​ഡോ​സ് സി.​എം.​ഡി പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും സി.​ഇ.​ഒ എം.​എ. ഷാ​​ഹി​ദും ബെ​സ്റ്റ് ടെം​കോ​ർ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ത്രീ​ല​യ​ർ ടി.​എം.​ടി ബ്രാ​ൻ​ഡ് പു​ര​സ്കാ​രം മി​നാ​ർ ​ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സി​ന്റെ ടെം​പ്കോ​ർ എ​ഫ് ഇ 550 ​ഡി ബ്രാ​ന്‍ഡി​നാ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ബെ​സ്റ്റ് എ​മേ​ർ​ജി​ങ് ബി​ൽ​ഡ്‌​വെ​യ​ർ ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റം പു​ര​സ്കാ​രം വി​ക്യൂ ബി​ൽ​ഡ്‌​വെ​യ​ർ സി.​ഇ.​ഒ സ​ൽ​മാ​ൻ ഫാ​രി​സ്, ബെ​സ്റ്റ് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റ​ൽ ട​ഫ​ൻ​ഡ് ​ഗ്ലാ​സ് ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ലാ​ൻ​സെ​റ്റ് ​ഗ്ലാ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും എം.​ഡി​യു​മാ​യ കെ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, ബെ​സ്റ്റ് ഹോം ​എ​ല​വേ​റ്റ​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ആ​രോ​ൺ എ​ല​വേ​റ്റേ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് പാ​ര്‍ട്ണ​ര്‍ എം. ​അ​നു, പ്രോ​മി​സി​ങ് ബി​ൽ​ഡ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം ബെ​യ്റ്റ് ഹോം​സ്ഫോ​ർ ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്സ് എം.​ഡി ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ നി​യാ​സും ല​ക്ഷ്വ​റി ഫ്ലോ​റി​ങ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് പു​ര​സ്കാ​രം മെ​ർ​മെ​ർ ഇ​റ്റാ​ലി​യ ചെ​യ​ര്‍മാ​നും എം.​ഡി​യു​മാ​യ കെ.​വി. സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വ​യ​ലാ​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്, എ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് രാ​മ​ൻ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്.​എ​ൻ. ര​ഘു​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - 'MediaOne' presents Nirmithi awards
