Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 11:10 PM IST

    കേരളത്തിന്‍റെ വളർച്ചക്ക്​ ദിശാബോധമേകി മീഡിയ വൺ ബിസിനസ്​ കോ​ൺ​ക്ലേവ്

    ഭരണ നടപടികളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രകടം -എ.പി.എം. മുഹമ്മദ്​ ഹനീഷ്
    കേരളത്തിന്‍റെ വളർച്ചക്ക്​ ദിശാബോധമേകി മീഡിയ വൺ ബിസിനസ്​ കോ​ൺ​ക്ലേവ്
    എ​റ​ണാ​കു​ളം ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി ലു​ലു ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ബി​സി​ന​സ്​ കോ​ൺ​​ക്ലേ​വ്​ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഹ​നീ​ഷ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. മീ​ഡി​യ വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്​​താ​ഖ്​ അ​ഹ്​​മ്മ​ദ്, കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, ഫ്യൂ​ച്ച​ർ കേ​ര​ള മി​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വേ​ണു രാ​ജാ മ​ണി, അ​​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൂ​ർ സേ​ട്ട്,​ അ​മീ​ർ ബാ​ബു,​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യ ഷി​ഹാ​ബ്​ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, മീ​ഡി​യ വ​ൺ എ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​മോ​ദ്​ രാ​മ​ൻ, മാ​ധ്യ​മം സി.​ഇ.​ഒ പി.​എം. സാ​ലി​ഹ്​ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​വി​ക്ക്​ ദി​ശാ​ബോ​ധ​മേ​കി മീ​ഡി​യ വ​ൺ ബി​സി​ന​സ്​ കോ​​ൺ​​ക്ലേ​വ്. സാ​മ്പ​ത്തി​കം, വി​പ​ണ​നം, ആ​സൂ​ത്ര​ണം തു​ട​ങ്ങി വ്യ​വ​സാ​യ​രം​ഗ​ത്തെ സ​ർ​വ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്​​ധ​രെ പ​​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച്​ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​വാ​ദ ഉ​ച്ച​കോ​ടി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​വി​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഹ​നീ​ഷ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു​ള്ള ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​കൊ​ണ്ടി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും ഇ​തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നും ഇ​തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ്​ സൗ​ഹൃ​ദ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കേ​ര​ളം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത വ്യ​വ​സാ​യ​മെ​ന്ന ആ​ശ​യം വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്​ കേ​ര​ള​മെ​ന്ന്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ​ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ്​ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​യെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​​യെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്പ്​​മെ​ന്‍റ്​ കോ​ർ​​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പറഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​വാ​ദ ഉ​ച്ച​കോ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച മീ​ഡി​യ വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്താ​ഖ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. മീ​ഡി​യ വ​ൺ എ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​മോ​ദ്​ രാ​മ​ൻ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​ടി.​എം.​എ. സ​ലാം, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൂ​ർ സേ​ട്ട്, അ​മീ​ർ ബാ​ബു, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷി​ഹാ​ബ്​ പൂ​ക്കോ​ട്ടു​ർ, മാ​ധ്യ​മം സി.​ഇ.​ഒ പി.​എം. സ്വാ​ലി​ഹ്​ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വ്യവസായം വിജയിക്കില്ലെന്ന മനോഭാവം മാറ്റൽ വെല്ലുവിളിയായി -മ​ന്ത്രി രാജീവ്

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം വി​ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന മ​നോ​ഭാ​വം മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല ഏ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​ന്ന്​ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്. മീ​ഡി​യ വ​ൺ ബി​സി​ന​സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ ‘റീ ​ഇ​മാ​ജി​നി​ങ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ ഗ്രോ​ത്ത്​ ഇ​ൻ കേ​ര​ള’ സെ​ഷ​നി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ വ്യ​വ​സാ​യ സൗ​ഹാ​ർ​ദ (ഈ​സ് ഓ​ഫ് ഡൂ​യി​ങ് ബി​സി​ന​സ്) റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ കേ​ര​ളം 28ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​യി​രു​ന്നു. കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​തി​ന് മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഈ​സ് ഓ​ഫ് ഡൂ​യി​ങ് ബി​സി​ന​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചാ​ൽ ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗു​ണ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഒ​രു ഗു​ണ​വു​മി​ല്ല. ക​ർ​ഷ​ക​രെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​യും ഹ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ക​രാ​ർ- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:mediaoneBusiness Conclave
