Madhyamam
    Kerala
    8 Nov 2025 10:34 PM IST
    8 Nov 2025 10:34 PM IST

    മാധ്യമങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം-മന്ത്രി ബാലഗോപാല്‍

    ‘പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ടം അ​സ്ത​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല’
    മാധ്യമങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം-മന്ത്രി ബാലഗോപാല്‍
    കേ​ര​ള പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക യൂ​നി​യ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ല്‍ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന്‍റെ​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ല്‍ കേ​ര​ള പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക യൂ​ണി​യ​ന്‍ 61 ാം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ത്ര, ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ല​നി​ര്‍ത്തേ​ണ്ട​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ടം അ​സ്ത​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ലു​താ​ണ്. ഓ​രോ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളോ​ട് ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ വ​ര്‍ധ​ന ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭാ​വ​പൂ​ര്‍വം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. വേ​ജ് ബോ​ര്‍ഡ് നി​ല​നി​ല്‍ക്ക​ണം. ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ക്ട് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​ജെ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. റെ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ര്‍ജ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥാ​യി​യി​രു​ന്നു. ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ടി. ​സ​ക്കീ​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍, കെ.​ഇ.​എ​ന്‍എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. ജോ​ണ്‍സ​ണ്‍, കെ.​യു.​ഡ​ബ്ല്യു.​ജെ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് എ​ട​പ്പാ​ള്‍, സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ബോ​ബി എ​ബ്ര​ഹാം, ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു കു​ര്യ​ന്‍, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​വി​ശാ​ഖ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    TAGS:KUWJKN Balagopal
    News Summary - Media is the foundation of country's existence - Minister Balagopal
