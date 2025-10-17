മാധ്യമങ്ങൾ അഞ്ചാംപത്തിയായി അധഃപതിക്കുന്നു -ശശികുമാർ

Begin typing your search above and press return to search.
    ‘സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശ​ശി​കു​മാ​റും മീ​ഡി​യ​വ​ൺ എ​ഡി​റ്റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് രാ​മ​നും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ

    കൊടുങ്ങല്ലൂർ: ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാം തൂണായ മാധ്യമങ്ങൾ അഞ്ചാംപത്തിയായി അധഃപതിക്കുകയാണെന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ചെന്നൈ എഷ്യൻ കോളജ് ഓഫ് ജേണലിസം ചെയർമാനുമായ ശശികുമാർ. എം.ഇ.എസ് ഡയമണ്ട് ജൂബിലി പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ‘സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും ധാർമികതയും’ വിഷയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മീഡിയ വൺ എഡിറ്റർ പ്രമോദ് രാമൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിലും സർക്കാറിനെയും അധികാരികളെയും ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങൾ ധാർമികമായ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും നിഷ്പക്ഷതയും സത്യസന്ധതയും കൈവെടിഞ്ഞ് ജനാധിപത്യത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അസഹിഷ്ണുത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെയും റേറ്റിങ്ങിനായി പായുന്ന വാർത്താമാധ്യമങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മാധ്യമ സമൂഹം മറന്നുപോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    മാധ്യമങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വേദികളായി മാറാതെ, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് മീഡിയവൺ എഡിറ്റർ പ്രമോദ് രാമൻ സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    അസ്മാമാബി കോളജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടന്റ് വി.എം. ഷൈൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചെയർമാൻ അഡ്വ. നവാസ് കാട്ടകത്ത് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. എം.ഇ.എസ് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. മുഹമ്മദ് ഷമീർ സംസാരിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. സനന്ദ് സി. സദാനന്ദകുമാർ, സ്വാഗതവും നജ്മ നസീർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.


    ‘ഇ​നി സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കി​ല്ല’

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ഇ​നി സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശ​ശി​കു​മാ​ർ. പി. ​വെ​മ്പ​ല്ലു​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ദ​സ്സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​നി സി​നി​മ​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം തീ​ർ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    മ​മ്മൂ​ട്ടി​യോ​ടൊ​പ്പം ‘ലൗ​ഡ് സ്പീ​ക്ക​ർ’ സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ശ​ശി​കു​മാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മ​മ്മൂ​ട്ടി​യും താ​നും അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണ്. മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ദു​ൽ​ക്ക​റും എ​ന്റെ മ​ക​നും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ണ് പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് മ​മ്മൂ​ട്ടി വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ല്ലാ​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ല. ആ ​സി​നി​മ​ക്കു ശേ​ഷം ഒ​രു പാ​ട് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ വ​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് എ​ണ്ണം കൂ​ടി അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു.

    പി​ന്നെ​യും ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ വ​രി​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തോ​ടെ ത​ന്റെ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ മാ​റു​മെ​ന്ന് ചി​ന്ത​യി​ൽ സി​നി​മ​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​പാ​ട് സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

