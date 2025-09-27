Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഗസ്സ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:54 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:54 PM IST

    ഗസ്സ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മാധ്യമോത്സവം; തുടക്കം നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി
    ഗസ്സ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മാധ്യമോത്സവം; തുടക്കം നാളെ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും സേ​വ ഗ​സ്സ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​​മോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. വൈ​കി​ട്ട് ആ​റി​ന് ടാ​ഗോ​ർ തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ അ​ബ്‌​ദു​ള്ള അ​ബു ഷേ​ഷ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ‘മാ​ധ്യ​മം നേ​രി​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ. ​എ​ൻ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് വി .​ഡി സ​തീ​ശ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​താ​ക​യി​ലെ നി​റ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​ട്ടം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​കും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം.

    ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മാ​ധ്യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സെ​പ്ത‌ം​ബ​ർ 30ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.30ന് ​ടാ​ഗോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ മീ​ഡി​യ പേ​ഴ്സ​ൺ ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ബു​ർ​ക്കി​നോ​ഫാ​സ​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മ​റി​യം ഔ​ഡ്രാ​ഗോ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ പേ​ഴ്‌​സ​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ് (2022, 2023, 2024) നേ​ടി​യ ക​ര​ൺ ഥാ​പ്പ​ർ, ര​വീ​ഷ് കു​മാ​ർ, രാ​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി എ​ന്നി​വ​രും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​രം സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    സേ​വ് ഗ​സ്സ സം​ഗ​മം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റി​ന്​ വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30 ന്​ ​മാ​ന​വീ​യം വീ​ഥി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്ര​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട മു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ണാ​മ​മേ​കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​ഗ​ത്ഭ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നി​ര ഫെ​സ്റ്റ‌ി​വ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്​ ബാ​ബു, അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എ​സ്​ അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineGaza SolidarityLatest News
    News Summary - Media festival in solidarity with Gaza begins tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X