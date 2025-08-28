Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    28 Aug 2025 10:34 PM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 10:34 PM IST

    ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന്​ എം.ഡി.എം.എ കടത്ത്​; ദമ്പതികളടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന്​ എം.ഡി.എം.എ കടത്ത്​; ദമ്പതികളടക്കം മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
    തൃ​ശൂ​ർ: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ട​ത്തി​യ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി തൃ​ശൂ​രി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ര​ണ്ടു​ സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും യു​വാ​വി​നെ​യും സി​റ്റി ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും വെ​സ്റ്റ്​ പൊ​ലീ​സും ​ചേ​ർ​ന്ന്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ 105 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി ആ​ഷി​ക്, ഭാ​ര്യ പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷ​ഹാ​ന, ആ​ഷി​ക്കി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ മാ​ള സ്വ​ദേ​ശി​നി ഹ​രി​ത എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മാ​ര​ക മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​വേ​ട്ട​യാ​ണി​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ട്രെ​യി​നി​ലാ​ണ് എം.​ഡി.​എം.​എ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    തൃ​ശൂ​രി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ഗു​ഡ്​​സ്​ ഷെ​ഡി​നു സ​മീ​പം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​യാ​ളെ​ക്കൂ​ടി പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​മെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നു സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ ഫോ​ണ്‍ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    drug smugling Arrest
    News Summary - MDMA smuggling from Bengaluru; Three people including couple arrested
