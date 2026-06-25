Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൈയോ​ടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 10:24 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 10:24 PM IST

    കൈയോ​ടെ പിടിക്ക​പ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളം പറയുന്നു -എം.ബി. രാജേഷ്

    text_fields
    bookmark_border
    കൈയോ​ടെ പിടിക്ക​പ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളം പറയുന്നു -എം.ബി. രാജേഷ്
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​കു​തി​യി​ള​വി​ൽ ​കൈ​യോ​ടെ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ നു​ണ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മു​ൻ​മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ അ​ധി​കാ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ശ​ര​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​കു​തി​യി​ള​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​യ​ൽ നീ​ക്കം ന​ട​ന്ന​ത്. മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ പോ​ലും ആ​രും അ​റി​യ​രു​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് വാ​ശി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മ​ദ്യ​ന​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​വാ​സ്ത​വം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്. അ​ന്നൊ​ന്നും നി​കു​തി കു​റ​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ ഫ​യ​ൽ​നീ​ക്കം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​മി​ല്ല. വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മു​ന്നി​ൽ വ​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദ്യ ബ​ജ​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​തി​ന് കു​റ​ഞ്ഞ നി​കു​തി ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും ന​ൽ​കി. ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ദ്യ​ക​മ്പ​നി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണി​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മ​ദ്യ​ന​യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് പോ​ലും വ​രി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ബാ​ർ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ള്ളം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​മൊ​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ 813 ബി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് വൈ​ൻ പാ​ർ​ല​റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ത് മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ദ്യ​മൊ​ഴു​ക്കി​യെ​ന്ന അ​വാ​സ്ത​വം പ​ട​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും എം​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Governmentliquor policychief ministerM.B. RajeshVD Satheesan
    News Summary - The Chief Minister who was caught red-handed is lying - M.B. Rajesh
    Similar News
    Next Story
    X