Madhyamam
    15 Aug 2025 2:21 PM IST
    15 Aug 2025 2:21 PM IST

    ശ​ങ്ക​ർ​ജി​യു​ടെ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന സ്‌​മ​ര​ണ​യി​ൽ മാ​യ​ന്നൂ​ർ

    ശ​ങ്ക​ർ​ജി​യു​ടെ ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന സ്‌​മ​ര​ണ​യി​ൽ മാ​യ​ന്നൂ​ർ
    ശ​ങ്ക​ർ​ജി​യു​ടെ മാ​യ​ന്നൂ​രി​ലെ വീ​ട്

    ഗാ​ന്ധി​ജി​ക്കൊ​പ്പം സ​ബ​ര്‍മ​തി ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 241 മൈ​ല്‍ ന​ട​ന്ന് ദ​ണ്ഡി​യാ​ത്ര​യി​ലും ഉ​പ്പു​സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശ​ങ്ക​ര​ന്‍ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ എ​ന്ന ശ​ങ്ക​ര്‍ജി, ദ​ണ്ഡി​യാ​ത്ര​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നാ​ലു മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍. തി​രു​വി​ല്വാ​മ​ല കൊ​റ്റു​വീ​ട്ടി​ല്‍ രാ​മ​ന്‍ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍റെ​യും ല​ക്ഷ്മി​ക്കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി 1902 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഏ​ഴി​ന് തി​രു​വി​ല്വാ​മ​ല​യി​ല്‍ ജ​നി​ച്ച ശ​ങ്ക​ര​ന്‍ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍ പി​ന്നീ​ട് മാ​യ​ന്നൂ​രി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    യൗ​വ​ന​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​നാ​യി ശ​ങ്ക​ര്‍ജി നാ​ടു​വി​ട്ട് വാ​ര്‍ധ​യി​ലെ​ത്തി. ഏ​റെ​ക്കാ​ലം സ​ബ​ര്‍മ​തി ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ല്‍ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. അ​വി​ടെ ഖാ​ദി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. അ​വി​ടു​ന്ന് ച​ർ​ക്കനി​ർ​മാ​ണം, നൂ​ൽ​നൂ​ൽ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി. പ​തി​യെ ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട അ​നു​യാ​യി​യാ​യി മാ​റി.

    1930 മാ​ർ​ച്ച് 12 രാ​വി​ലെ 6.30ന് ​ഗാ​ന്ധി​ജി 61ാം വ​യ​സ്സി​ൽ സ​ത്യഗ്ര​ഹ​സ​മ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടപാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. 78 സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹി​ക​ൾ സ​ബ​ർ​മ​തി ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ലെ ഹൃ​ദ​യ​കു​ഞ്ച് ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ട​ന്നുതു​ട​ങ്ങി. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ശ​രാ​ശ​രി 16 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്ന് സം​ഘം വൈ​കു​ന്നേ​രം ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ക്കുന്ന​താ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. നാ​ലു​ ജി​ല്ല​ക​ളും 48 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളും പി​ന്നി​ട്ട് 387.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്ന് ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം സം​ഘം ദ​ണ്ഡി​യി​ലെ​ത്തി ഉ​പ്പ് സ​ത്യഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​നം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ദ​ണ്ഡി​യി​ലെ ഉ​പ്പു​സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പൂ​ര്‍ണ​കാ​യ വെ​ങ്ക​ലപ്ര​തി​മ ഇ​ടംപി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പി​ന്നീ​ട് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി നി​ര​വ​ധി സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കു​ക​യും ജ​യി​ല്‍വാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​രം ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം തെ​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക ജ​ന​ത​യു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ഖാ​ദി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ക​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ നൂ​ല്‍നൂ​ല്‍പ്പും നെ​യ്ത്തും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​വും ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ക​ത്തി​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ തു​ട​ര്‍ന്നു.

    മാ​യ​ന്നൂ​ർ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ നാ​രാ​യ​ണി​യ​മ്മ​യാ​യി​രു​ന്നു ശ​ങ്ക​ർ​ജി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ. ന​വീ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ൻ, വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു മ​ക്ക​ൾ. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ, ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ, കു​മാ​ര​ൻ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ, രാ​മ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ, നാ​രാ​യ​ണി​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ. 1986 ഏ​പ്രി​ല്‍ 30ന് ​അ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ചു.

