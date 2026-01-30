Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപഞ്ചായത്ത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:30 PM IST

    പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    tribunal
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 76 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​ഡ്​​മി​സ്​​ട്രേ​റ്റീ​വ്​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്കി. കേ​ര​ള അ​ഡ്മ​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് ട്രൈ​ബ്യു​ണ​ല്‍ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ അം​ഗം എം.​ആ​ര്‍. ശ്രീ​ല​ത, അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് അം​ഗം ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ട്ട ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബ​ഞ്ചി​ന്‍റേ​താ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    വ​ര്‍ക്ക​ല ചെ​റു​ന്നി​യൂ​ര്‍ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​ന്‍ അ​ഫ്‌​സ​ല്‍, വെ​ള​ള​നാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൽ. സി​ന്ധു എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​മാ​റ്റ ഉ​ത്ത​ര​വ് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ട്രൈ​ബൂ​ണ​ലി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​ധി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PanchayatMass transfersecretariesLatest Newslatest news
    News Summary - Mass transfer of Panchayat secretaries cancelled
    Similar News
    Next Story
    X