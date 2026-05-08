    Kerala
    Posted On
    date_range 8 May 2026 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 6:41 AM IST

    ഭരണമൊഴിയുംമുമ്പ്​; സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പല ഫയലുകളും കൂട്ടത്തോടെ നശിപ്പിച്ചു?

    പുതിയ മന്ത്രിസഭക്കു മുമ്പേ ത ിരിക്കിട്ട നടപടിയെന്ന് ആക്ഷേപം
    Secretariat
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​തി​യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കും​മു​മ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ​യും വി​വി​ധ സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഫ​യ​ലു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ണ്​ ഈ ​ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​മൊ​ഴി​യു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട പ​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഭാ​വി​യി​ൽ വി​വാ​ദ​മാ​കു​മെ​ന്ന ഭ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ അ​ന​ക്സി​ൽ നി​ന്നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ അ​നാ​വ​ശ്യ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഫ​യ​ലു​ക​ളും ക​ട​ലാ​സു​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ചീ​ഫ്സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ മു​റി​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തെ ഷ്രെ​ഡ്ഡി​ങ് റൂ​മി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി മെ​ഷീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ തു​ണ്ടു​ക​ളാ​ക്കി നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ത്​ ഏ​റെ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ-​ഓ​ഫി​സ് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ശേ​ഷം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ ക​ട​ലാ​സ് ഫ​യ​ലു​ക​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യു​ള്ള​ത്. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നും വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​നും ഇ​ട​യ്ക്കു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ-​ഓ​ഫി​സ് സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫ​യ​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചും നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്​ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ പേ​പ്പ​ർ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:secretariatSecretariat filesFiles
    News Summary - Mass destruction of Secretariat files before stepping down from power?
